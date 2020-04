Campeón de América con la Roja: “En Chile me etiquetan de comunista sólo porque estoy con la gente”

Dado su carácter de reservado y bajo perfil, en contadas oportunidades David Pizarro ha concedido entrevistas o conversa con los medios de comunicación. Sin embargo, cuando lo hace deja más de una frase y este domingo no fue la excepción.

El ex volante de la U, Santiago Wanderers y la Roma, entre otros, dialogó con Corriere dello Sport y abordó la delicada situación sanitaria por la cual atraviesa Chile por causa del coronavirus. “Estoy un poco indignado. Mientras el virus se estaba propagando, nuestro Gobierno no hizo nada. Tuvo que actuar con prontitud, basándose en el ejemplo de Europa”, dijo.

“¿Sabes cuántas camas tenemos en cuidados intensivos? 300. Si las autoridades locales no hubieran intervenido, hablaríamos de una gran tragedia para el país. Me molesta, aunque realmente no debería sorprenderme”, complementó el “Fantasista”, quien reveló el maltrato por parte de una parte de la sociedad chilena. “Aquí me etiquetan como comunista solo porque estoy con la gente, porque vivo entre personas“, expresó.

El campeón de América con la Roja, además, abordó el nulo manejo por parte del Gobierno ante la crisis política-social que vive Chile desde el 18 de octubre. “¿Que está haciendo él? (sci). Envía al ejército. El resultado: 23 muertos, miles de heridos. Lo que los políticos no han entendido es que la gente no se queja por capricho. Se queja de que no hay dinero. Vengo de una familia muy pobre, por eso entiendo a mi gente. En la crisis, toda la arrogancia del capitalismo está emergiendo. También se aplica a otros estados de Sudamérica”, manifestó.

“No me importa si eres de derecha o izquierda. Sólo quiero más dignidad. No estoy diciendo justicia, dignidad. Es malo decirlo, eh, porque amo a mi país, pero no quiero que la gente vuelva a perder su libertad”, cerró Pizarro, quien mostró su faceta más social y crítica.