Martin Palermo no olvida a Unión Española: “La madurez como técnico la encontré ahí”

El entrenador argentino Martín Palermo todavía recuerda con mucho cariño su paso por Unión Española, equipo al que dirigió entre 2016 y 2018, donde para él, fue clave para su madurez y consolidación como director técnico.

En ese sentido, el trasandino aseguró a Infobae que “Argentina me dio la posibilidad de empezar a dirigir, a experimentar qué era ser entrenador de fútbol, pero me costó mucho sacarme el jugador. Esa madurez me la dio Unión Española. Ahí cambié algunas cosas y me terminé de consolidar”.

En esa línea, Palermo agregó que “en México fue donde definitivamente sentí que estaba desarrollando mis ideas como técnico del modo que yo quería”.

Sobre su estilo de juego, el exjugador de Boca Juniors afirmó que “depende siempre del club y de los jugadores que se tienen”, agregando que “lo hemos logrado en Unión Española y en Pachuca. Convertimos muchos goles, lo que nos pasó es que en esa búsqueda constante no encontramos el equilibrio necesario y también, nos hicieron muchos goles”.