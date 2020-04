¿Se va o se queda? Gabriel Costa fue categoríco respecto a su permanencia en Colo Colo

Gabriel Costa llegó a Colo Colo el 2019 precedido de un buen rendimiento en Sporting Cristal junto a Mario Salas. Justamente su arribo a Macul coincidió con el del técnico, pero su nivel ha estado lejos de lo esperado y es foco constante de las críticas de los hinchas.

Sin ir más lejos: en su ciclo en Pedrero ha disputado 30 partidos y ha marcado en ocho oportunidades. De todas maneras, el uruguayo-peruano quiere seguir y mejorar dichos registros.

“No tengo posibilidades de volver a Perú porque tengo contrato con Colo Colo hasta el 2022 y me quiero quedar acá. Tampoco me ha llamado nadie, pero quiero seguir creciendo en Colo Colo”, expresó en conversación con radio Ovación de Perú.

Sobre la misma, le deseó lo mejor a Salas en el desafío que tendrá como entrenador del Alianza Lima incaico. “Es una gran persona y un gran técnico. Le va a ir muy bien en Alianza Lima por la personalidad que tiene, se va adaptar rápido al club porque ya conoce el medio”, sostuvo.