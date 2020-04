“En ese momento pensé…”: ex jugador de la U confesó duro encontrón con antiguo DT del club

Armando Cooper tuvo un paso sin pena ni gloria por la U. Pese al cartel de seleccionado panameño y mundialista con el cual llegó, el volante jamás convenció ni a Ángel Guillermo Hoyos ni a Frank Kudelka y se marchó con sólo tres partidos jugados (111 minutos).

En diálogo con RedGol, el caribeño repasó su etapa en los azules y reveló un encontrón que tuvo con el ex DT de Talleres. “Me dijo “hola que tal, vimos algunos partidos tuyos en el Mundial y esperemos que te tomes un descanso y después te incorporas al grupo”. Después muy pocas veces se dirigió a mí. Sabía que no iba a jugar mucho, a él no lo veía con feeling hacia mí. Ahí uno decae y tuvimos un encontrón de palabra por declaraciones de mi agente. En ese momento pensé: me voy”, sostuvo.

Pero exactamente, ¿cómo fue la discusión? “Mi agente declaró que yo no estaba contento. Kudelka me dijo “la próxima vez dime las cosas a la cara y no me mandes recaditos“. Le contesté, me calenté y seguí entrenando hasta que se me acabara el contrato o encontrar otro equipo”, cerró.