“Lloré cuando empezó”: bicampeón de América con la Roja confesó sus dificultades con la cuarentena

Para nadie ha sido fácil la cuarentena y confinamiento a causa de la expansión del coronavirus. Si bien algunos se las han ingeniado con varias actividades para hacer más llevadero el encierro, otros lo han sufrido de sobremanera y al borde del colapso.

En diálogo con los hinchas de Racing Club, Marcelo Díaz confesó las dificultades que ha tenido en el último tiempo por culpa de la pandemia. “La última vez que lloré fue cuando empezó la cuarentena, una semana después más o menos. Desde que falleció mi hermano, cuando tenía 16 años, me puse una armadura para no llorar, una coraza para no sentir sufrimiento. Y la pelota siempre ha sido mi refugio, siempre la llevé bien, entrenando, viendo a mis compañeros”, comenzó.

El volante siguió con su explicación y reveló el momento más complejo. “Con la cuarentena llegó un momento en que me sentí muy solo, no sentí ese refugio que habitualmente tengo (en el fútbol), y en un baño de jacuzzi me agarró melancolía y me largué a llorar con mucha nostalgia. Necesitaba liberarme de esa contención que me había puesto yo mismo”, expresó.