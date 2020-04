Raimundo Rebolledo: “Lo mejor es tratar de jugar la mayor cantidad de fechas”

Raimundo Rebolledo, lateral de Universidad Católica, se mostró partidario a que el formato del Campeonato Nacional 2020 se mantenga y que por último se trate “de jugar la mayor cantidad de fechas posibles”.

Al momento de la detención por la pandemia de coronavirus, en plena disputa de la octava fecha, el cuadro cruzado encabezaba la tabla de posiciones con 19 puntos, con ventaja de tres sobre Unión La Calera y Curicó Unido.

Consultado por el formato en el que debe volver a jugarse, lo más probable en julio o agosto, el defensor del elenco de la franja declaró en videollamada que “me parece que lo mejor es seguir tratando de jugar la mayor cantidad de fechas. Es lo más justo en términos de estructuración de campeonato, porque se premia la regularidad y el que fue mejor todo el año”.

Respecto a la labor que se realiza en cuarentena, específicamente en el hogar, Rebolledo indicó que “para todos lo más complicado ha sido no poder entrenar en cancha y con balón. Vivo en departamento, así que no tengo posibilidad de hacer algo parecido a lo que hacia en un entrenamiento normal. Se pierde futbolísticamente. Pero creo que nos va a permitir que cuando volvamos, volver con todas las ganas y de estar haciendo lo que me gusta”.

En cuanto a la relación con el cuerpo técnico que encabeza Ariel Holan, el jugador de 22 años señaló que “hemos estado en bastante contacto y hemos estado entrenando bastante todos los días. Nos han enviado un kit de entrenamiento, lo que nos ha permitido a los que estamos en departamento entrenar de la misma manera y estar al cien. El nutricionista nos envió pautas de alimentación. He tratado de hacer todo como si estuviéramos entrenando. El ‘profe’ ha estado en contacto con nosotros, nos ha preguntado cómo está la familia. Hemos tenido un par de juntas virtuales, vamos a seguir en esa tónica, es importante reunirse con el cuerpo técnico y los compañeros”.

Agencia Uno