Fernando Gutiérrez, ex ayudante de Mario Salas, y el paso por Colo Colo: “No existió paciencia”

Información de Cristian Alvarado

Fernando Gutiérrez, ex ayudante de Mario Salas en Colo Colo, dialogó con Deportes en Agricultura y contó detalles de su ciclo en la escuadra de Macul, donde estuvo 14 meses junto al actual técnico de Alianza Lima.

“El paso por Colo Colo es especial. Prefiero tomarlo como mi propia experiencia que fue gigante, un club con una repercusión inmersa y que exige todo. Pudimos salir campeones de la Copa Chile, terminamos segundos en el Campeonato Nacional y clasificamos a la Copa Libertadores. Lamentablemente no pudimos continuar, nos quedamos con la espinita de participar en la Copa Libertadores… me quedo con la experiencia de haber estado en el club más grande de Chile”, expresó.

El ex colaborador lamentó el irregular paso por la institución y que derivó en la destitución del “Comandante”, pero deslizó un cuestionamiento hacia la directiva. “La expectativa estaba cuando nosotros llegamos a Colo Colo, sobre todo por lo que nosotros hicimos en Sporting Cristal que fue un año redondo (2018). El proceso de Universidad Católica costó un año para salir campeones y en Colo Colo no existió esa paciencia. Me imagino por la expectativa y urgencia del club por salir campeones en todo“, dijo.

Gutiérrez, además, reveló cómo era la relación con el primer equipo. “En general era de mucho respeto y profesionalismo. En el día a día, como en todos los planteles, las personas tienen mayor afinidad con uno u otro, pero eso pasa en los lugares donde se trabaja con muchas personas”, cerró.