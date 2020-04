Gonzalo Jara y confesó admirar a fallecido comentarista deportivo: “Lo respeté mucho”

Uno de los jugadores que siempre fue criticado por el fallecido comentarista deportivo, Eduardo Bonvallet, fue el zaguero de Monarcas de Morelia, Gonzalo Jara, quien confesó que, a pesar de todo, siempre lo admiró.

El bicampeón de América con la Roja, conversó con el canal de YouTube de Manuel de Tezanos Pinto y recordó al exjugador de fútbol.

“Nos reíamos mucho, lo veía. Era admirador de él y lo escuchaba, en la mayoría de las cosas tenía mucha razón y entendía que era un personaje. De hecho, me encontré con Bonvallet varias veces. Hablamos, y en su forma de ser es muy directo”, dijo.

Respecto a lo que la dura opinión que siempre tuvo sobre su persona, Jara aseguró que “lo que hablaba en televisión me lo decía mí. No tengo mala opinión de él. Siempre lo respeté como comunicador. Soy de los jugadores que los critican mucho, pero yo no salgo a pelearme con los periodistas”.

“¿Cómo puedo demostrar? Con todos los entrenadores que jugó. Por ejemplo, amo la Selección. Cantar el himno de Chile en un Mundial, Clasificatorias o Copa América”, cerró.