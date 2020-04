Hernán Caputto y situación de Ángelo Henríquez en la U: “Me siento con la responsabilidad de sacarle rendimiento”

El segundo ciclo de Ángelo Henríquez en Universidad de Chile está lejos de ser positivo. En casi dos años de estadía en el club, el delantero registra sólo nueve goles y con ninguno de los técnicos con los que ha estado – Frank Kudelka, Alfredo Arias y Hernán Caputto- logró consolidarse.

De hecho el uruguayo lo relegó casi a un plano más que secundario y fue el actual DT quien lo rescató. Sin embargo, en el Campeonato Nacional 2020 perdió terreno y ante Everton no fue citado.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el adiestrador explicó el motivo y alabó al ex seleccionado nacional. “Ángelo Henríquez es un jugador al cual considero muchísimo. Sólo no ha estado citado en un partido, en un equipo grande pasa y en este caso le tocó a Angelo no estar considerado un encuentro”, dijo.

Caputto, de todas formas, asumió que es él quien debe explotar el talento del joven atacante. “Considero que Henríquez en un jugador fantástico, tiene mucho por dar y me siento con la responsabilidad de sacarle rendimiento porque lo vamos a necesitar“, cerró.