Luis Jiménez deja la puerta a la posibilidad de jugar en Universidad de Chile

A pesar que el volante Luis Jiménez estuvo siempre en el radar de Universidad de Chile, las tratativas nunca prosperaron y el mediocampista de Palestino, nuevamente rechazó alguna posibilidad de jugar en la U.

En conversación con el programa Nexo de ESPN Chile, el exjugador del Inter de Milán entregó detalles de cómo fueron las negociaciones. “Cuando estaba Sabino en la U era muy difícil, nunca hubo una oferta en la mesa. Yo estaba sin contrato en Palestino y la gente de la U lo sabía, pero me hicieron una oferta. Después de eso fue difícil”.

A pesar de eso, el “Mago” no le cierra la puerta a dicha opción. “En el fútbol nunca se sabe, yo nunca me he casado con decir que voy a terminar mi carrera en Palestino. De hecho, cuando llegué, lo hice por seis meses y dije: ‘puedo quedarme acá a terminar mi carrera o me podría ir’. En el fútbol puede pasar cualquier cosa”.

Cabe señalar, que la única chance que queda para que el volante llegue a la U es que Walter Montillo salga del club, ya que es el puesto que ocupa el nacional.