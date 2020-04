Niemann le “devolvió el gesto” a “Mito” Pereira: “Es uno de los mejores que he visto, me sorprende que todavía…”

Hace pocos días, en diálogo con Deportes en Agricultura, Guillermo “Mito” Pereira se refirió a la relación profesional que tiene con Joaquín Niemann, a quien elogió por el nivel mostrado en el PGA Tour. “Tengo una buena relación, de hecho me quedé una semana en su departamento luego de haber competido en México. Para los dos sería increíble estar en el mismo año en el PGA Tour“, sostuvo.

Durante este lunes, en conversación con este medio, “JoaKing” le devolvió el gesto a su compañero y lo halagó. “Con Pereira hemos practicado mucho desde chicos. Yo siempre lo veía a él como mi rival, cuando chico era un crack. A mí me sorprende que todavía no esté en el PGA Tour, es uno de los mejores que he visto, le pega y juega mucho mejor que algunos que están en el Tour“, sostuvo.

El nacional también se refirió a la posible fecha de reanudación del circuito en medio de la pandemia del coronavirus. “El golf no tiene tanto contacto, pero en sí será complicado. Hay 150 jugadores que comparten camarínes, donde se almuerza.. Yo veo difícil que la temporada comience el 8 de junio. Igual uno puede mantener la distancia entre los jugadores y ser cuidadoso”, expresó.

Además el atleta reveló la jocosa forma bajo la cual se ejercita en el confinamiento. “He podido practicar un poco en la casa, pero quiero ir a una cancha y jugar. En mi casa arreglé unos plumones de la casa, pero no es lo mismo“, dijo.