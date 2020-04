Juan Antonio Pizzi recordó el bicampeonato de la Roja y confesó: “No lo disfruté completamente”

Juan Antonio Pizzi estuvo entre enero del 2016 y octubre del 2017 a cargo de la Selección, tiempo en el cual consiguió el título de la Copa América Centenario y el subcampeonato de la Copa Confederaciones de Rusia, sin embargo, el fracaso del proceso clasificatorio a Rusia 2018 catapultó su salida de la Roja.

En diálogo con The Guardian de Inglaterra, el santafesino recordó el bicampeonato logrado ante Argentina por penales, pero no de la mejor forma. “La verdad es que no lo disfruté completamente. Por supuesto que estaba feliz de que mi equipo hubiera ganado, pero no podía librarme de mis sentimientos por Argentina“, sostuvo.

Sobre la misma, el técnico ahondó en su explicación y apeló al choque se emociones de enfrentar al país donde uno nació. “Ese es un riesgo que asumes cuando trabajas para otro equipo nacional. No es una situación agradable jugar contra el país donde naciste, donde están tus amigos, tu familia“, sostuvo.

Esta no es la primera vez que “Macanudo” se refiere de dicha forma al título de la Roja en suelo estadounidense.