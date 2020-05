Exjugador de Colo Colo dispara contra Jaime Valdés: “Soy un indigente, no tengo nada”

Polémica causó una entrevista que dio el exjugador de Colo Colo, Universidad católica y Palestino, Ángelo Carreño, quien reconoció por redes sociales el duro momento que atraviesa.

El exfutbolista aseguró que ya no recibe los $200.000 ni $100.000 que generaba como comentarista radial y por jugando en el futbol amateur, todo esto producto por la crisis sanitaria del coronavirus y otro protagonista en esta historia.

“Mi vieja es la que me está salvando, plata ya no tengo, y lo único que podré cobrar este mes son $100.000 de la devolución de impuestos. Fríamente soy un indigente, no tengo nada”, reconoció a La Cuarta.

Luego de su retiro en 2015, el otrora jugador de Deportes La Serena, el “Gitano” decidió descansar con 40 millones de pesos que tenia de ahorro. Intentó invertir en una producción de bebida base de yerba mate y en 2016 lo materializó.

“No era una mala idea, se vendió harto y llegamos a varios lados, pero cometimos errores”, comentó.

“Cuando dejé el fútbol no tenía idea de nada, de cómo hacer una boleta, una factura o una declaración de impuestos, entonces en busca de encontrar un nuevo rumbo a mi vida decidí confiar en un conocido, quien me convenció de la idea y se convirtió en mi socio. A la larga desapareció y tras el fracaso del negocio me dejó una deuda de 300 millones”, agregó.

Ese inversionista era Jaime Valdés, a quien lo culpó de su gran debacle. “Cuando todo se fue a la mierda logré salvar unas máquinas que hacían la bebida, y como no tenía como producirlas me acerqué a su fábrica (producía bebida de maqui) para que me dieran una mano. Era lo único lo que tenía y se las entregué”.

“El negocio no resultó otra vez y cuando le pedí las máquinas de vuelta no quiso entregarlas. Fue ahí cuando perdí mi departamento”, dijo.

“Conversé con Valdés, me recibió en el Monumental cuando aún estaba en Colo Colo y poco me pescó. Él lo conversó con sus socios y prefirió hacerles caso a ellos, me dolió que me diera la espalda, pero lo entiendo. Pudo hacer más por mí, pero filo, igual le tengo cariño”, cerró.