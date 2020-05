Nuevo director de Colo Colo alabó a su antecesor Daniel Morón y confía en lograr un acuerdo con el plantel

Información de Cristian Alvarado

Luego de la salida de Daniel Morón como representante del Club Social y Deportivo Colo Colo en la mesa directiva de Blanco y Negro en medio del conflicto entre los jugadores y la directiva por el tema de la rebaja de los sueldos, José Miguel Sanhueza será la nueva cara del CSyD.

El nuevo integrante y representante de la entidad habló con Deportes en Agricultura y tuvo palabras para su antecesor, a quien elogió. “Creemos que la contribución que ha hecho Daniel Morón ha sido enorme y estamos eternamente agradecidos de ella. En Blanco y Negro él aportó mucho para que existiera una gerencia deportiva y equipos empoderados para el fútbol joven y femenino; y fuera de ByN también siempre tuvo una disposición ejemplar para todo el trabajo social y territorial del club. Más que una mochila pesada es en realidad una espalda muy grande”, sostuvo.

El profesional además se refirió al problema entre el plantel y los dirigentes, donde espera lograr un acuerdo. “Nuestra posición ha sido desde el primer momento es de construir un marco de acuerdo. Hemos estado en la posición que se construya un acuerdo con los jugadores, que todos hagamos propio el necesario ajuste de presupuesto por la pandemia y oficiaremos todo lo que sea necesario y lo que podamos aportar a que se constituya un acuerdo. Seguimos apostando a esa posibilidad“, expresó.

Sanhueza también recalcó la misión y función del Club Social y Deportivo para el desarrollo de Colo Colo. “Somos parte de un proyecto colectivo de años que busca reconstruir y fortalecer el club, pavimentar una recuperación total de Colo Colo para su gente, que se dé en las mejores condiciones posibles… Creemos que hay problemas crónicos que hay que enfrentar y hay lineamientos donde hay que avanzar mucho más“, dijo.

Al cierre del diálogo, el nuevo integrante de la mesa directiva expuso su crítica hacia las sociedades anóminas deportivas profesionales. “Por supuesto que tenemos una mirada crítica, no sólo una administración en particular a Blanco y Negro, sino que al modelo de sociedades anónimas deportivas profesionales en general. Es un modelo que ha fracasado, que no ha cumplido las promesas y expectativas de saneamiento, transparencia y desarrollo deportivo por las cuales se impuso políticamente y aquello se ha expresado en Blanco y Negro con las dificultades que han existido con la deuda fiscal. Dado que las utilidades han sido exiguas a lo largo de la concesionaria, cuando se pagan los ingresos finalmente no es suficiente para cubrir la deuda””, cerró.