Roberto Rojas eligió a Livingstone como el mejor arquero de la historia en Chile

Roberto Rojas, ex arquero de la selección nacional y de Colo Colo, eligió a Sergio Roberto Livingstone como el mejor arquero de la historia en el fútbol chileno.

Consultado por el mejor guardameta de Chile, el recordado ‘Cóndor’ de inmediato entregó el nombre del ‘Sapito’, descartándose a si mismo y a Claudio Bravo en la elección.

Livingstone defendió a la ‘Roja’ en el Mundial de Brasil 1950, además de jugar en seis Campeonatos Sudamericanos. A nivel de clubes, el fallecido golero militó en Universidad Católica, Racing Club y Colo Colo.

“Como leyenda, dentro de lo que conozco en la historia del fútbol, es Sergio Livingstone. No por los títulos que ganó o no. Por lo que realizó, dejó una historia dentro del fútbol, sin tener títulos y eso tiene mucha más importancia. Estuvo en otra época, que no hubo la comunicación que hay hoy en día, y tiene mucho mérito”, expresó en diálogo con el CDF.

Rojas, que sentenció su carrera de arquero tras el ‘Maracanazo’ en 1989, recordó también a Mario Osbén, mundialista en España 1982 y que no aparece en la discusión del mejor guardameta.

“Cómo análisis de arquero, que lo conocí, fui hincha, compartí con él y seguí su carrera (…) Debajo de los tres palos, el mejor que vi fue Mario Osbén”, indicó.

“Los más jóvenes olvidan a Osbén, no tuvo los títulos de otros, pero fue muy importante en su respectiva época”, sentenció.

Agencia Uno