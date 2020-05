Roma prepara una fórmula para quedarse con Alexis Sánchez

Si bien Alexis Sánchez no continuará en el Inter de Milán y deberá volver al Manchester United, cuadro que no lo tiene considerado, su futuro no se alejaría de Italia. Hace pocos días se supo del interés de la Roma por contratarlo y este lunes se conoció la fórmula para lograr dicho propósito.

De acuerdo a lo informado por La Gazzetta dello Sport, el cuadro capitalino negociará el préstamo del chileno por una temporada con opción de compra. Bajo esa premisa, la idea es convencer a los ingleses en las tratativas para que, en junio de 2021, se haga efectiva la transacción.

Sobre la misma, una de las cosas que beneficiaría el posible fichaje del delantero es la buena relación entre ambas directivas.

“Los romanos tienen la esperanza de que la buena relación que han desarrollado con el Manchester United , ayudados por el préstamo por el defensor Chris Smalling el pasado mercado, les ayude a llegar a un acuerdo”, informó en paralelo el diario The Sun.