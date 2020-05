Guantes y mascarilla: Arturo Vidal se sometió a los exámenes de coronavirus en Barcelona

Este miércoles el plantel del Barcelona se sometió a los exámenes de coronavirus en la Ciudad Deportiva Joan Gamper bajo estrictas medidas sanitarias para evitar un posible contagio de coronavirus tanto de los jugadores como cuerpo técnico y colaboradores.

Arturo Vidal llegó al recinto con guantes y mascarillas, protocolo que fue replicado por la mayoría de los jugadores, dondese les realizó la extracción de mucosa y sangre y la toma de la temperatura para ver si tenían fiebre.

Además se les entregó a todos una bolsa con ropa para la realización de la práctica matutina que, en el mejor de los casos, sería el viernes 8 de mayo.

En paralelo Mundo Deportivo informó que a los futbolistas se les realizó un electrocardiograma para ver el estado físico de cada uno.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

👍 Today, the players returned to the Club’s facilities. pic.twitter.com/STreGHAzBw

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 6, 2020