Dirigente de Rangers: “El mayor error que cometió Sebastián Moreno fue tener problemas de comunicación con los clubes”

Sigue la incertidumbre de qué es lo que pasará con la presidencia de Sebastián Moreno en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). La crisis que hay dentro del organismo de Quilín, la que tiene a los clubes en rebeldía, caló hondo dentro del directorio y la salida de mandamás es inminente.

En ese contexto, el dirigente de Rangers de Talca, Jorge Yunge, conversó con Deportes en Agricultura y mostró los “pecados capitales” que tuvo Moreno que lo tienen en esta difícil posición.

“El mayor error que cometió fue tener problemas de comunicación con los clubes. El directorio se debe a los clubes y no viceversa”, dijo.

Respecto a lo que debe pasar, Yunge afirmó que “todos los clubes tienen un solo objetivo de solucionar todo esto de la manea más tranquila posible y llamar a elecciones, porque está claro que hay una crisis en el directorio. Tienen que venir cambios, pero no se puede hacer de un minuto a otro”.

Sobre cómo se debe gestar la salida de Sebastián Moreno de la ANFP, el dirigente talquino expresó que “va a tener que continuar como presidente por 60 o 90 días más. Esto no es llegar y decir ‘vayánse todos para la casa. Esto tiene que tener un tiempo de transición”.

Consultado por algún nombre que surge para suplir al abogado, Yunge cerró diciendo que “hoy no me quiero aventurar ningún nombre, pero me encantaría que hubiese una lista única de unidad”.