Felipe Flores sueña con volver a Colo Colo y recordó paternidad de los albos ante la U: “Es un tema psicológico”

El delantero de Antofagasta, Felipe Flores, nuevamente alzó la voz para referirse a su gran anhelo para volver a Colo Colo, el equipo de sus amores y también, aprovechó de recordar el “trauma” que tienen en Universidad de Chile al jugar en el Estadio Monumental.

“Siempre voy a querer regresar, le tengo un cariño especial a la institución. Y si el día de mañana está la posibilidad de volver, bienvenido sea. Pero si no, no me pondré triste”, dijo a CDF.

Sobre el cariño de los hinchas del “Cacique”, FF17 señaló que “es raro, hasta hoy se publican o me etiquetan en Instagram con goles de Colo Colo. Siempre fui hincha, hice mi carrera y casi toda mi vida en el Monumental”.

Sobre la paternidad del “Popular” sobre Universidad de Chile en la “Ruca”, el ex Cobreloa aseguró que “creo que pasa por un tema psicológico que no puedan ganar. Han salido campeones de Sudamericana, les ganaron a brasileños, argentinos… No se qué pasará, pero creo que es psicológico”.