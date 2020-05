Luis Casanova: “Jugar con la camiseta de la ‘U’ ha sido un orgullo”

El defensor nacional Luis Casanova aseguró que estar en Universidad de Chile es “un orgullo” para su carrera y aseguró que su adaptación a la escuadra que dirige Hernán Caputto “ha sido buena”.

El zaguero de 27 años arribó al elenco colegial a comienzos de febrero, luego de defender la camiseta de Deportes Temuco. Previo a ello, el oriundo de Rancagua militó en O’Higgins, Unión Española, Unión La Calera y San Marcos de Arica.

Consultado por las sensaciones de estar en uno de los ‘grandes’ del balompié nacional, el defensa señaló al sitio oficial del elenco colegial que “jugar con la camiseta de la ‘U’ ha sido un orgullo por todo lo que tuve que trabajar para obtener una oportunidad como esta. Recuerdo que, jugando por O’Higgins, me toco hacer un gol, íbamos ganando 2-1, y me llamo la atención la fuerza que tenía el hincha para cantar en la adversidad y eso te motiva el triple para trabajar”.

Respecto a los primeros partidos disputados con la casaquilla azul, Casanova dijo que “creo que hice partidos correctos, pero siendo perfeccionista siento que tengo muchas más para aportar a la U”.

A la hora de referirse a la adaptación en el primer equipo estudiantil, el jugador que defendió a la ‘Roja’ en 2011 y 2012 señaló que “ha sido buena, me han recibido súper bien, hay muy buenas personas y se me ha hecho más fácil. Estoy aprendiendo de mis compañeros de más experiencias y de lo que me pide el profe, así que estoy muy feliz”.

Por último, sobre las metas a alcanzar en esta importante aventura en su carrera, el campeón con Unión del Torneo de Transición 2013 indicó que “quiero demostrar lo que vengo haciendo hace tiempo, ganarme un puesto en el equipo y sobre todo salir campeón y clasificar a una copa internacional”.

Agencia Uno