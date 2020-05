Rafael Arace eligió a sus “jugadores favoritos” del Campeonato Nacional y halagó al fútbol chileno

Rafael Arace llegó en el segundo semestre del 2019 a Unión Española precedido de un buen paso por el Caracas de Venezuela. Sin embargo, sólo disputó 137 minutos antes de la paralización del Campeonato Nacional a causa de la crisis política-social que vivió Chile, por lo que este 2020 contó con la oportunidad de tener más rodaje y ser un aporte para su club.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el volante venezolano alabó el nivel del torneo local y lo posicionó dentro de la élite de Sudamérica. “No es por vender humo, pero el fútbol chileno es muy bueno. Es uno de los mejores (del continente), después del argentino y brasileño“, sostuvo.

“Me encanta el fútbol chileno, me gustaría seguir mucha vida acá y seguir en Unión Española mucho tiempo. Me siento bastante cómodo en el equipo con todo lo que me rodea, me han hecho sentir bastante contento”, complementó el llanero, quien eligió a su dos jugadores “favoritos” del campeonato en su posición.

“Me encantó compartir camarín con un jugador tan talentoso como Pablo Aránguiz (Universidad de Chile, ex hispano). Es un jugador que está para grandes cosas, puede llegar a ser un referente de Chile si sigue por el camino que va. Es uno de los jugadores que más me gusta. Me llama la atención Marcos Bolados; lo determinante que es. Son dos jugadores que más me llaman la atención en mi puesto“, expuso.