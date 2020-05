Compañero de Claudio Bravo nuevamente está en la polémica por no respetar cuarentena

Desde que se paralizó la Premier League de Inglaterra y decretó cuarentena en Inglaterra, Kyle Walker ha estado en la polémica por no respetar la medida.

Hace poco más de un mes, el compañero de Claudio Bravo en el Manchester City recibió una multa económica por realizar una fiesta y ahora volvió a estar en el ojo del huracán.

La prensa británica sostuvo que el lateral fue al cumpleaños de su hermana, visitó a sus padres el miércoles y el jueves salió con un amigo.

El seleccionado inglés salió al paso de los cuestionamientos y acusó una persecusión hacia su persona. “He vivido este último tiempo uno de los períodos más difíciles de mi vida, y asumo toda la responsabilidad. De todas maneras, tengo el sentimiento de ser acosado. No sólo me afecta a mí, sino también a la salud de mi familia y de mis hijos pequeños”, escribió.

De paso Kyle Walker aclaró los motivos de sus salidas a la calle. “Fui a Sheffield para dar a mi hermana una tarjeta y un regalo por su cumpleaños, pero también para hablar con una de las pocas personas a las que tengo confianza. Me tomó en sus brazos para mostrarme que puedo contar con ella y que me ama. ¿Qué debía hacer? ¿Rechazarla?”, complementó.