Jugadores de Colo Colo y directiva de ByN siguen sin lograr acuerdo por rebaja de los sueldos

Información de Cristian Alvarado

Durante la mañana de este lunes, en la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente (Providencia), la directiva de Blanco y Negro y los jugadores de Colo Colo se reunieron de manera presencial para abordar la problemática de la rebaja de los sueldos.

Sin embargo, la situación sigue igual y así lo abordó Harold Mayne Nicholls, vicepresidente ejecutivo, en diálogo con la prensa. “Hasta el momento la traba es que no estamos en condiciones de devolver un 100% de lo que haya que descontar. Hemos hecho el mejor de nuestros esfuerzos en una oferta que le hicimos llegar el fin de semana y la hemos mantenido a la espera de que ellos la evalúen bien”, sostuvo.

“(Los jugadores) presentaron una contrapropuesta, estamos agradecidos del ánimo que hay que dialogar; pero la contrapropuesta es la piedra de tope. El 100% para Blanco y Negro es imposible de retornar”, complementó el directivo, quien detalló la postura de la concesionaria a cargo de los albos.

“Me imagino que tendrán sus razones y nosotros tenemos una razón que es más profunda, que son los 215 colaboradores en el club. Le estamos garantizando el trabajo a 190 y tenemos problema con los 25 restantes”, dijo.

Mayne Nicholls, de paso, agradeció la actitud de diálogo mostrada por los jugadores. “Los jugadores tienen una actitud positiva, pero no hemos sido capaces de hablar el regreso del 100% de los descuentos. Es evidente que todo esto ha sido desgastante, me imagino que también para los jugadores. No es una situación grata para nadie”, argumentó.