Echan a exjugador de la UC de Always Ready de Bolivia por ausentarse a las prácticas virtuales

Uno de los jugadores que tuvo un paso fugaz por Universidad Católica y por Chile, fue el delantero colombiano Duvier Riascos, quien en medio de la pandemia arribó a Always Ready de Bolivia, pero su estadía por el equipo altiplánico tuvo un duro término.

Resulta que la “culebra” fue expulsado de su nuevo equipo, por no presentarse a los entrenamientos virtuales que está realizando el cuerpo técnico de dicha escuadra.

“El jugador nunca dijo presente en los entrenamientos online. No cumplió en lo más mínimo el contrato y se ha decidido rescindirlo por el causal de incumplimiento severo”, dijo un alto mando del club.

Cabe señalar que, Riascos y Always Ready no partieron bien su relación, ya que cuando comenzó la pandemia del coronavirus, el ariete había señalado que “llevo dos meses en un hotel. Extraño a mis hijos y a mi familia. No se ve movimiento en el tema del fútbol ni en las calles”.