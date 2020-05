Ministerio del Deporte entregó kits de entrenamiento a los atletas del Team Chile

Este miércoles el Ministerio del Deporte entregó kits de implementación a los deportistas convencionales y no convencionales para que continúen con sus rutinas de ejercicio mientras dure la cuarentena en las distintas ciudades de Chile a causa del coronavirus.

El equipamiento consta de un mat de entrenamiento, una cuerda, roller foam, una pesa de 8 kilos, un set de bandas elásticas, TRX blu-fit y fitball. Alrededor de 80 atletas se vieron beneficiados con la iniciativa que fue comentada por la ministra Cecilia Pérez.

“Siempre vamos a querer que nuestros deportistas se sientan y estén acompañados. Sabemos que muchos están algo ansiosos al no poder entrenar normalmente, pero seguiremos trabajando para que estén en las mejores condiciones posibles. Durante este tiempo hemos cultivado una relación de mucha comunicación y confianza, y va a seguir siendo así”, dijo la secretaria de Estado.

Una de las afortunadas en recibir la implementación fue la karateca Valentina Toro, quien expresó su sorpresa. “No me lo esperaba. Estoy súper feliz porque me van a ayudar mucho. Cuando abrí el roll de yoga grité de emoción, ¡son tres en uno! Siempre quise uno de estos. Además, los elásticos, la pelota, todo me va a ayudar muchísimo para mis ejercicios de preparación física porque en mi casa no tenía casi nada, tenía que adaptar mucho los ejercicios con cosas de la casa. Estoy muy contenta”, manifestó.

Este jueves se hará lo mismo con aquellos deportistas que vivan en regiones.