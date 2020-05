Matías Dituro: “La UC para mí es la mejor institución de Chile”

Matías Dituro, arquero de Universidad Católica, alabó el trabajo de la institución cruzada y fue claro en señalar que no hay problemas con Cruzados en el tema de los pagos de los sueldos en plena pandemia de coronavirus.

Consultado por la UC, el ex guardameta de Deportes Antofagasta y Bolivar de La Paz declaró en diálogo con Mundo Cracks que “para mí es la mejor institución de Chile, muy ordenada. Tenemos muy buena relación con dirigentes, son muy cercanos y eso hace que los jugadores se sientan muy cómodos”.

Respecto a la inestabilidad económica de un importante número de clubes y los problemas para pagar las remuneraciones de sus jugadores, el golero argentino de 33 años aclaró que en Católica no han habido inconvenientes, aunque el plantel se mostró abierto a una reducción si la dirigencia se los solicita.

“Estamos al tanto de la situación del club, que nos ha brindado la tranquilidad de que los contratos se van a seguir pagando como están estipulados. Nosotros también les dijimos que, si se veían en la obligación de tocar los sueldos, los futbolistas fuésemos los primeros. Estamos claros que puede pasar esa situación”, dijo.

Además, Dituro aseguró sentirse muy cómodo en el elenco de la franja. “Quiero quedar en la historia del club. Pero esto es paso a paso, estoy muy contento por el trabajo que venimos realizando. Ojalá me pueda quedar mucho tiempo más”, señaló.

En tanto, el oriundo de Bigand ve con buenos ojos la posibilidad de una ampliación del estadio San Carlos de Apoquindo. “Yo creo que si Católica tuviera un estadio para 20 o 25 mil personas, estaría repleto. Es una muy buena opción de la dirigencia poder aumentar la capacidad y arreglar el estadio. Sería muy lindo y espectacular estar ahí”, indicó.

Por último, respecto a la imagen que protagonizó este año con un celular en la mano en pleno clásico con Colo Colo en el Monumental, Dituro contó que “escucho que cae algo en mi espalda, era un celular. Me acerqué, lo junté y en el momento hice como que me entró una llamada (risas). Fue para descomprimir un poco el ambiente, fue una anécdota más y no pasó a mayores”.