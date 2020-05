Argentino Lucas Colombo se coronó campeón del SimDrivers GT3 Chile

El argentino Lucas Colombo se alzó campeón del torneo virtual de automovilismo SimDrivers GT3 Chile que se disputó en cuatro fechas, superando por seis puntos al nacional Lucas Bacigalupo, quien en la fecha final triunfó en el circuito estadounidense Watkins Glen, resultando segundo el chileno Benjamín Hites (Fiat) en una muy disputada carrera, la más emocionante del campeonato.

Colombo sumó un total de 122 unidades en las cuatro estaciones que se realizaron en Silverstone (Gran Bretaña), Barcelona (España), Spa-Francorchamps (Bélgica) y Watkins Glen (Estados Unidos). El segundo puesto en el ranking fue para Bacigalupo con 116 puntos. Tercero fue el trasandino Alan Catale con 110, cuarto se ubicó el local Pablo Valenzuela con 82 y quinto fue Horacio Calquín con 79.

El piloto Benjamín Hites, uno de los favoritos del certamen, alcanzó la octava posición en el ranking general pese a abandonar en las dos primeras fechas por choque, siendo quinto y segundo en la tercera y cuarta fechas, respectivamente.

“Al comienzo no tuve fortuna en el campeonato, donde el auto AMG no se acomodó a las pistas pese a que trabajé mucho en la puesta a punto. En las dos últimas tuvo un mejor comportamiento y de no ser porque en la fecha final recibí un topón cuando lideraba desde la partida, habría ganado, pero eso me perjudicó. Presenté una carta protesta, pero hasta ahora no hay una deliberación”, comentó el piloto de 21 años, quien deberá esperar a lo menos 48 horas para la resolución de los comisarios de la prueba.

La cuarta estación en Watkins Glen fue la mejor carrera de la temporada en la lucha por el primer lugar entre Hites, Bacigalupo y Catale, sumándose en los lugares secundarios Pablo Valenzuela, Felipe Ruiz, Lucas Colombo, Rodrigo Meezs y Pablo Donoso. Estos resultados se vieron afectados en los dos primeros giros por sendos accidentes que dejaron fuera de carrera a seis autos y a otros con problemas mecánicos.

Las carreras virtuales entre pilotos profesionales y aficionados se corren bajo los códigos reglamentarios y deportivos de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) como si fuera una prueba real. En Chile la actividad se inició en 1999 vía modem. Luego la actividad fue en video juegos y hace una década avanzó a los simuladores que permiten una carrera muy similar a una real, pero cada uno desde sus hogares vía internet.