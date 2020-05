El lamento de Héctor Mancilla: “Me dolió no ir al Mundial de Sudáfrica, no rendí, pero los que fueron se lo merecían”

El exdelantero de Colo Colo, Huachipato y de Tigre de México, Héctor Mancilla, estuvo a punto de ir al Mundial de Sudáfrica con la selección chilena. El exatacante, no fue considerado finalmente por el entrenador Marcelo Bielsa, lo que significó un gran dolor para el ariete.

En conversación con Deportes en Agricultura, el purranquino aseguró que “me dolió quedar fuera de ese Mundial. No fui tan constante en la Selección, no rendí”.

En esa línea, Mancilla agregó que “creo que los que fueron se lo merecían. Yo me puse muy triste al no estar”.

El otrora delantero del fútbol chileno se retiró en 2018 en Malleco Unido y tomó la decisión de ser director técnico. Respecto a este nuevo desafío, el exjugador expresó que “estamos sujetos a constantes eveluaciones para conseguir resultados positivos. Los entrenadores vivimos el día a día”.

“Que te haya ido bien como jugador no significa que te irá bien cómo entrenador”, cerró.