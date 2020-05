Miguel Riffo y declaraciones de Arturo Vidal: “Creo lo mismo. Sin ese problema, hubiese tenido una carrera exitosa en Europa”

El volante del FC Barcelona, Arturo Vidal, aseguró el pasado jueves, que el otrora defensor Miguel Riffo podría haber sido uno de los mejores centrales del mundo, sino hubiese tenido el problema en una de sus rodillas.

El ídolo de Colo Colo, se cuadró con el “King” y estuvo de acuerdo con sus palabras. “Siempre ha sido muy humilde en todo ámbito Arturo. Ese cariño que él tiene por las personas es gigante. Cuando él se sumó al primer equipo de Colo Colo ya demostraba una personalidad tremenda”, dijo Riffo a As Chile.

“La lesión que tuve de nacimiento me imposibilitó a tener una carrera continúa. Siempre quise rendir, pero me operé nueve veces la rodilla. Logré mis primeros objetivos, pero sueño de irme a Europa o estar en los mejores equipos del mundo, era imposible por un tema clínico”, agregó.

“Pero coincido que, sin ese problema, hubiese tenido una carrera exitosa en Europa. ¿Por qué no? Mi mentalidad me llevaba a ser el mejor en cancha. Pero tampoco me mata no haberlo hecho”, cerró.