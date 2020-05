“Piraña”: el llamativo apodo que recibió Arturo Vidal por parte de la FIFA en el día de su cumpleaños

El volante chileno del FC Barcelona, Arturo Vidal, cumplió este viernes 33 años. El “King”, celebró su nacimiento en medio de la cuarentena producto del coronavirus que afecta a todo el planeta, recibió diferentes saludos.

Uno de ellos fue de la cuenta oficial de la FIFA, quien le compartió un llamativo mensaje de cumpleaños. “Jugador del partido cuando la Roja ganó su primera Copa América, brillante en la defensa del título, estrella de la Copa del Mundo y entre los principales goleadores de Chile”.

“Guerrero, piraña, musculoso y ‘King’, ten un real feliz cumpleaños Arturo Vidal”, cerraron.

🇨🇱

Man of the match as @LaRoja won their 1st @CopaAmerica

🔁

Brilliant as they defended their title

⭐️

#WorldCup star

⚽️

Among Chile’s leading marksmen

🥷 Warrior

🐟

Piranha

💪

Muscle Man

👑

King

Have a royal 33rd birthday @kingarturo23

🎂

pic.twitter.com/QlrkR71rcJ

— FIFAWorldCup (@FIFAWorldCup) May 22, 2020