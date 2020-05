Ex arquera del PSG critica a Tiane Endler: “Ganó la titularidad por ser popular”

La arquera polaca Katarzyna Kiedrzynek, quien fuera compañera de puesto de Christiane Endler en el PSG, reveló que la chilena le quitó el puesto en el club francés no por ser mejor, sino que porque era más popular y eso atraía al mercado.

Al momento del arribo de la capitana de la ‘Roja’ al popular cuadro galo, Kiedrzynek era la estelar en el plantel. Incluso, ‘Tiane’ después solo jugaba las copas, mientras que la europea era la titular en la liga.

Sin embargo, la hoy guardameta del Wolfsburgo alemán indicó que su puesto comenzó a perderlo después de la participación de Endler en la Copa del Mundo de Francia 2019.

“Después del Mundial, Endler se convirtió en la segunda mejor arquera del mundo y presionaron para que jugara. Todos los que lo vieron, saben que no fue una disputa deportiva”, expresó al medio polaco Laczy nas Pilka y reproducido por Redgol.

Además, Kiedrzynek señaló que el entrenador del PSG, Olivier Echouafni “no me dio ningún argumento, porque no tenía ninguno. Él sabía que yo sabía lo que estaba sucediendo y probablemente no quería agregarle bencina al fuego”.

La portera polaca después fue más incisiva al indicar que “al PSG le gustan las futbolistas populares, que tienen muchos hinchas y auspiciadores. En las últimas temporadas, a veces he tenido la impresión de que ellas encajan más en términos de cómo se ven en la sesión de fotos de Hugo Boss que en términos deportivos”.

“Christiane jugó el Mundial y yo no. A todos les gustó después de un partido contra Estados Unidos, que perdió 3 a 0. Un tipo de partido en el que cualquiera arquera de nivel hubiera tenido grandes intervenciones, porque es normal. Solo que yo vi todos los partidos y sé cómo estuvo. Es una arquera muy buena, pero no es mejor que yo”, finalizó.