Deportista del Team Chile se pone a punto con exigente rutina de ejercicio sobre la piscina

En medio de la estricta cuarentena que viven algunas localidades de Chile a causa del coronavirus, los deportistas han apelado al ingenio para mantenerse en condición física y esperar de la mejor manera el regreso a las competiciones.

Una de ellas es Consuelo de las Heras, seleccionada de hockey del Team Chile, quien en medio de su confinamiento en Viña del Mar se ha ejercitado mediante una rutina que tiene como principal objeto un balón de pilates. ¿Qué hace con esto? Lagartijas y flexiones a la orilla de una piscina.

Si bien en primera instancia se ve simple, no lo es. ¿Por qué? “Me he caído varias veces al agua y cuando eso pasa, el agua se mueve y es mucho más difícil aún“, contó la deportista a Las Últimas Noticias.

La atleta, además, explicó los pasos para todo aquel que quiera imitarlo. “Me gusta hacer hartas series para distintos grupos musculares. Primero hago el tren superior, después el tronco y al final el tren inferior. Hago tres o cuatro series de 20 repeticiones cada una”, complemento.

De las Heras ha subido algunos videos e imágenes a las redes sociales donde detalla el paso a paso de su rutina y la vestimenta utilizada.