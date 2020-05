César Valenzuela y la larga pausa a causa del coronavirus: “Echo de menos el camarín, convivir con los compañeros, tirar la talla”

Antes de la pausa del Campeonato Nacional 2020 a causa de la crisis del coronavirus, Huachipato figuraba en el noveno lugar con 11 puntos y sólo por diferencia de goles se encuentra fuera de la zona de clasificación a la edición 2021 de la Copa Sudamericana. En paralelo, eliminó al Deportivo Pasto de Colombia y se instaló en la próxima ronda del torneo continental.

César Valenzuela, volante de los sureños, dialogó con Deportes en Agricultura y detalló lo que más extraña del fútbol. “Echo de menos el camarín, convivir con los compañeros, tirar la talla… dentro de todo, eso es lo que uno extraña“, sostuvo.

Al respecto, el mediocampista aclaró que la institución acerera aún no tiene claro cuándo regresará a las prácticas. “Nosotros aún no tenemos fecha de retorno a entrenamientos. Uno igual tiene la incertidumbre de volver y que todos los equipos tengan protocolos“, expresó.

Sobre la misma, el oriundo de Pudahuel reveló que bajó de peso. “He bajado de peso, casi dos kilos. No he tenido problemas de peso ni grasa, pero es difícil conllevar este encierro“, dijo.