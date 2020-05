Por culpa de TikTok: La insólita razón por la que Borussia Dortmund no le renovó contrato a Mario Götze

El director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, comunicó hace algunos días que no le van a renovar contrato al mediocampista Mario Götze, quien finaliza su vínculo a final de la temporada.

¿La razón? Según The Sun, al equipo alemán no le gustó que el volante haya subido un video con su mujer Ann-Kathrin en la aplicación de TikTok, cuando ambos se encontraban en cuarentena producto del coronavirus.

El rotativo señala que los directivos del club no les gustó que Götze haya intercambiado ropa con su mujer, que finalmente él lució un vestido de leopardo.

Sin embargo, la misma publicación aseguró que el Borussia Dortmund ya había tomado la determinación de no renovar su contrato, por lo que el vídeo fue lo que terminó por cerrar la decisión.

Mario Gotze and his wife ‘flip the switch’ 😂

(via annkathringotze/TikTok) pic.twitter.com/AkFOtF3FsS

— ESPN UK (@ESPNUK) March 11, 2020