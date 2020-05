Presidente de la Federación Chilena de Golf refutó dichos de la ministra Pérez y apuntó al timonel del COCh

Hace pocos días la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, conversó con Deportes en Agricultura y comentó los motivos por los cuales Joaquín Niemann y Cristian Garín no fueron nominados al Premio Nacional del Deporte 2019, galardón adjudicado por Francisca Crovetto.

Este viernes llegó la respuesta desde la Federación Chilena de Golf y Felipe Bertín, presidente de la entidad, dialogó con este medio y refutó las declaraciones de la secretaria de Estado. “No podía hablar sin antecedentes, esos antecedentes ya los tengo y por eso voy a hablar. Tengo la citación que hizo el Mindep y no aparece la Federación Chilena de Golf citada a postular por no ser “Federación Deportiva Nacional“. Ahí sí se equívoca la ministra (Cecilia Pérez) al señalar que nosotros no postulamos. No podíamos postular”, dijo.

Por otro lado, el dirigente apuntó en la problemática a Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico Chileno (COCh). “Por otro lado quien sí podía postular era e COCh. Hablé con el presidente y él tiene que explicarle al país por qué no postuló a Joaquín (Niemann). En un principio nos dijo “sí lo postulamos pero lo bloqueó el Mindep. Nosotros presentamos seis personas y aceptaron cuatro”. En realidad no era efectivo porque no presentaron ni a Garín ni a Niemann”, expresó.

“Acá no tiene nada que ver la Federación Chilena de Golf. Yo no objeto a Francisca Crovetto, se lo ganó y bien merecido lo tiene, tampoco objeto a la comisión. Lo que objeto es que a Niemann no le permitieron participar en el proceso”, complementó Bertín, quien volvió a mencionar a la ministra Pérez e hizo un llamado a limpiar el nombre tanto del golfista nacional como de la entidad a la cual representa. “Si la ministra, quien es la presidenta de la comisión, al recibir dice “oye, no está Niemann ni Garín”… Yo no voy a investigar esta cuestión, pero por lo menos como Federación no tengo responsabilidad y aquí se tiene que limpiar el nombre de Joaquín y la Federación; siempre hemos sido intachable. Cuando nos reunimos con ella (Pérez) siempre nos elogió. No estoy acostumbrado a este tema de negociaciones políticas, no me interesa”, sostuvo.

El directivo de la actividad también detalló en qué parada está Niemann en medio del conflicto. “Anda en otra, feliz por la vida y en Estados Unidos entrenando con “Mito” Pereira. Le afecta porque en principio le habían quitado la beca Proddar porque no fue a Lima 2019, ahora se la repusieron en una categoría inferior. Yo me pregunto, ¿qué ganas tiene ahora de representar al país o ir a los Juegos Olímpicos? Igual sé que va a ir, es súper aperrado y buena gente, pero desde el punto de vista de la autoridad sólo le quita, no le da“, argumentó.

Al cierre reveló un diálogo con el timonel del COCh, quien le confesó que “Joaking” no fue nominado por su ausencia a los Juegos Panamericanos 2019. “Claramente no es una mala gestión porque Niemann tenía dos opciones para entrar: que lo postulara la Federación Deportiva respectiva, que no podíamos, pero sí la podía hacer por el lado del Comité Olímpico (COCh). El presidente me dijo que “pesó lo de Lima"” Joaquín no pudo ir a Lima, igual que Garín. Él estaba en otro torneo“, finalizó.