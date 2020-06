Arturo Vidal responde ante las críticas: “Soy del pueblo y soy real, todo lo he ganado a pulso”

El volante del FC Barcelona, Arturo Vidal, no aguantó más y respondió ante las críticas de los usuarios en redes sociales, quienes lo trataron de hipócrita luego de apoyar la campaña contra el racismo y casi no pronunciarse sobre el estallido social del 18 de octubre de nuestro país.

En ese contexto, el “King” aseguró a través de sus redes sociales que “ustedes pueden hablar y decir lo que quieran de mí, pero soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crio conmigo y vivió lo mismo que yo”.

“Gracias a ellos también, familia y amigos, y para los sin memoria, que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importa más los colores que la igualdad de nuestro país”, agregó.

“Por eso, yo dejo la vida en lo que hago, no soy de hablar, soy real y todo me lo he ganado a pulso”, cerró.