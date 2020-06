Pablo Milad: “La política fue un paréntesis, amo el fútbol y por eso vuelvo”

Pablo Milad, ex presidente de Curicó Unido, explicó las razones de su salida como intendente del Maule para convertirse en candidato a la presidencia de la ANFP, afirmando que “amo el fútbol y por eso vuelvo”.

El licenciado en Educación Física presentó su renuncia el pasado lunes como autoridad regional, aceptada por el Presidente Sebastián Piñera. Había asumido el cargo el 11 de marzo de 2018.

“Fue enriquecedor haber sido intendente del Maule. Ahora se viene este desafío: el fútbol. En una época hice y vendí sándwiches para ayudar a Curicó. Y cuando sacar adelante un circo pobre, sabes que puedes hacer crecer el fútbol. La política fue un paréntesis, amo el fútbol y por eso vuelvo”, expresó en diálogo con El Mercurio.

Además, Milad afirmó que su decisión de postularse nuevamente a la presidencia de la ANFP pasa “porque quiero el fútbol y apuesto a que haya transparencia de la ANFP hacia los clubes. Eso no existe en la actualidad”.

“Y dejé mi cargo porque estamos en un estado de excepción por el desastre sanitario, y la función hoy de un intendente, si lo asimilamos a lo que ocurre en un barco, es ser el ayudante del capitán. El Ministerio de Salud es el que establece los cambios directos”, agregó.

Sobre el mismo tema, el ex máximo dirigente ‘tortero’ dijo que “las funciones y tareas que me encargaron quedaron realizadas. Dejamos un programa establecido con mi equipo de más de 25 mi millones de pesos en ayuda, de aquí hasta diciembre de 2020. Si hubiesen dependido de mí las acciones directas para combatir la pandemia, no me habría movido del puesto”.

El actual presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, aparece hoy como su más firme contrincante para tomar la testera del balompié nacional. Sobre el regente del cuadro de colonia, Milad señaló que “valoro mucho su trabajo en Audax, pero yo tengo mayor experiencia. Mi bagaje es mucho más amplio: he trabajado en Primera B, Primera A, en empresas privadas, en el servicio público y eso te da una mayor visión objetiva y más diversa”.