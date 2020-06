Pablo Milad, candidato a la presidencia de la ANFP: “Sergio Jadue debería estar en su serie porque es un actor; nos engañó a todos”

Pablo Milad habló en extenso con Deportes en Agricultura y uno de los temas presentes en la conversación fue Sergio Jadue. ¿Por qué? La popularidad de la serie “El Presidente” de Amazon Prime Video puso nuevamente en la palestra al ex dirigente calerano, quien está en Estados Unidos esperando su sentencia por su implicación en el escándalo de corrupción que salpicó a la FIFA.

“No he visto “El Presidente”. Me han dicho que es chistosa“, manifestó el ex Intendente, quien no tuvo buenas palabras para el ex timonel del fútbol chileno. “Nos ha enlodado a todos nosotros que nos hemos sacado la cresta por el trabajo de nuestros clubes. Jadue debería estar en la serie; es un actor, nos engañó a todos, incluso a los periodistas que lo nombraron mejor dirigente del año“, dijo.

El ex presidente de Curicó Unido, además, se refirió a las críticas recibidas por su apoyo al calerano en enero de 2015. “Me sentí herido como dirigente del fútbol desde el punto de vista de que uno hace las cosas por amor y no por interés. Los 29 clubes que revalidamos el directorio de Jadue, me nombran a mí solamente. La gente no tiene conciencia que es el apoyo de 29 clubes, no de uno solo”, sostuvo.

Milad también abordó la permanencia de Reinaldo Rueda en caso de llegar a la presidencia de la ANFP. “Lo que prima sobre las personas son las instituciones y si hay un contrato que establece un lazo legal entre la ANFP, la Federación y el técnico de la Roja, hay que respetarlo“, expresó.