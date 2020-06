Leonardo Valencia y el conflicto dirigencia-plantel de Colo Colo: “Quisieron manchar a muchos compañeros con cosas que no eran ciertas”

Información de Cristian Alvarado

La relación entre Blanco y Negro y el plantel de Colo Colo quedó trizada. Luego de que la concesionaria decidiera apegarse a la Ley de Protección del Empleo dada la crisis del coronavirus, la tensión entre las partes creció durante las semanas y pese a los intentos por llegar a un acuerdo, finalmente la Dirección del Trabajo intervendrá en el conflicto.

Leonardo Valencia, volante de los albos, dialogó con Deportes en Agricultura y realizó un duro análisis del problema en cuestión. “Se generó un conflicto un poco grande, pero nosotros como plantel estamos firmes y lo estamos con los jugadores que nos defienden en cada reunión. Quisieron manchar a muchos compañeros de nosotros con cosas que no eran ciertas, así que eso queda un poco atrás“, dijo.

“Esperamos volver y hablar como hombres a la cara con los dirigentes porque hicieron muchas cosas mal. Como plantel estamos firmes y esperamos que se acabe luego toda esta pandemia para volver luego a la normalidad”, complementó el ‘1o’, quien también se refirió al futuro trato que tendrán con la directiva dado el conflicto anteriormente descrito.

“Me preocupa más la relación entre el plantel, nuestros jugadores. Estamos firmes, me interesa más la relación que tengamos en el día a días con nuestros compañeros que con los dirigentes. Nosotros estamos a muerte con los jugadores, con todo el plantel y esperemos que se solucionen algunos problemas. Obviamente hay que tener una conversación como hombre, mirándose a la cara para decirse las cosas que se hicieron bien y mal“, cerró el ex Botafogo y Palestino.