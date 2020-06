Arturo Vidal: “Tengo una trayectoria que muy pocos pueden contar”

En la antesala de la reanudación de La Liga, Arturo Vidal concedió una entrevista extensa a “El Periódico” donde reveló sus pretensiones con el Barcelona y descartó, de paso, los trascendidos que lo posicionan como un jugador “de intercambio”.

“Toda mi carrera la he hecho solo; como jugador de cambio lo veo muy difícil. He ganado muchas cosas para eso. No soy un niño chico, no lo soy, tengo una trayectoria que muy pocos pueden contar. No puedo estar saliendo cada vez que aparece algo en la prensa”, dijo.

El chileno también abordó las posibilidades de dejar el cuadro catalán a final de temporada pese a tener contrato vigente. “Quedan dos meses (de contrato), pero quiero sentirme importante y si no… En Barcelona estoy espectacular, mi familia es feliz y tengo muy buenos compañeros”, expresó.

“Me gusta jugar, me gusta sentirme importante. No digo todos los partidos, pero sí esos los que son claves, los que ayudan a ganar títulos. Hay jugadores que se nombran mucho, con mucho talento, pero esos encuentros que digo, le son más complicados de jugar que otros“, complementó el referente de la Roja.