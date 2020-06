Ángelo Henríquez y su pelea con Insaurralde: “Se me pelaron los cables”

“Gohan” está impaciente. Ángelo Henríquez, delantero de Universidad de Chile, reconoció que no contiene sus ganas por volver a las cancha. El formado en la cantera azul no suma minutos desde el 23 de febrero pasado, cuando la “U” igualó 1-1 con Coquimbo Unido en el Estadio Nacional. Henríquez ingresó desde la banca en reemplazo de Joaquín Larrivey al minuto 81′.

“Tengo muchas ganas de jugar, de volver a entrenar y estar en el club. Al principio lo llevaba bien y todavía lo llevo bien. El tema es cuando empezaron a jugar en otros lados. Vi fútbol y sí, te dan muchas más ganas de jugar“, señaló el atacante en diálogo con el Canal del Fútbol.

En 2012, Ángelo Henríquez fichó por el Manchester United con solo 18 años. Un traspaso que generó la molestia del entonces entrenador azul Jorge Sampaoli. “En ese momento era una oportunidad que no podía dejar pasar y la tenía que tomar. Él me contó su molestia, porque el equipo se despotenciaba“, señaló el jugador.

“Creo que estaba molesto porque ya se le habían ido otros jugadores y quizás no tenía forma de controlar lo que pasaba en el club”, agregó el ariete. Sin embargo, el propio atacante reconoció que después se reencontraron en “La Roja” y pudieron conversar sin problemas.

Consultado por el último superclásico jugado en Ñuñoa, el canterano azul recordó su encontrón con Juan Manuel Insaurralde donde terminó expulsado. “Había sido un mal año, no había jugado casi nada y el equipo estaba muy mal. Obviamente el clásico se vive con más intensidad y no sé, la verdad, se me fue la cabeza en ese momento. En el partido estaba bien, con ganas de mostrar lo mejor”, destacó.

“Yo creo que habrá sido la falta de fútbol el tener esa reacción. No le encuentro otra explicación. No tengo nada contra Insaurralde, simplemente se me pelaron los cables“, sentenció Henríquez.