Gustavo Quinteros: “De Colo Colo no hablé con nadie en estos días”

El entrenador argentino Gustavo Quinteros, que el viernes pasado oficializó su salida del banco de Xolos de Tijuana, descartó de plano los rumores que lo dan como posible sustituto de Mario Salas en el banco de Colo Colo.

El santafesino ya sabe lo que es dirigir en el fútbol chileno al consagrarse campeón con Universidad Católica del Campeonato Nacional 2019. Tras este logro con los cruzados, el santafesino de 55 años hizo uso de la cláusula para dejar la precordillera y asumir en Tijuana.

Consultado por la posibilidad de arribar al ‘Cacique’, Quinteros declaró en diálogo con el portal En Cancha que “no hablé con la gente de Colo Colo, ahora será difícil encontrar buenas opciones rápido. Hay que esperar después de la pandemia, un par de meses, que se normalice todo”.

Incluso, el estratega de 55 años aclaró que su salida de Xolos no tiene como objetivo el comenzar a negociar ahora con los albos. “No estoy saliendo de acá porque tengo otra oferta, de Colo Colo no hablé con nadie en estos días”, dijo.

“No hay opciones por ahora, así que más adelante espero opciones en clubes donde pueda elegir los jugadores a incorporar. Acá nunca pude hacerlo, es totalmente distinto a Sudamérica. Ése fue el inconveniente en este club, desacuerdos diarios en las incorporaciones”, sentenció el otrora seleccionador de Bolivia y Ecuador.

Agencia Uno