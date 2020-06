Manuel Pellegrini: “El título en Ecuador es lo que realmente comenzó mi carrera”

El entrenador nacional Manuel Pellegrini reconoció que le costó dejar Chile para probar suerte como técnico en el extranjero, iniciando el año 1999 su exitosa aventura en Liga de Quito de Ecuador.

Luego de dirigir en el país a la ‘U’, O’Higgins, la UC y Palestino, el ‘Ingeniero’ saltó a LDU, San Lorenzo y River Plate en suelo sudamericano. Tras ello, el chileno alcanzó protagonismo en Europa con Villarreal, Real Madrid, Málaga y Manchester City.

Luego de estar en los ‘Citizens’, Pellegrini estuvo en China para estar al frente del Hebei China Fortune y luego regresó a la Premier para tomar el control del West Ham United. Once títulos suma el nacional en su carrera, destacando una liga inglesa con el City y torneos argentinos con River y San Lorenzo.

“Después de dejar mi primer trabajo en 1989 (en Universidad de Chile), pasaron otros 10 años antes de dejar Chile para trabajar en Ecuador. Sentí que sería una experiencia realmente útil si quería trabajar internacionalmente. Pero salir de Chile fue una decisión muy difícil de tomar”, expresó en diálogo con ‘The Coaches Voice’.

“Mi esposa tenía un muy buen trabajo, un puesto directivo como ingeniera y mis tres hijos todavía estaban con sus estudios. El mayor estaba en la universidad, estudiando medicina. No podía arriesgar todo eso por algo que, después de todo, podría no funcionar. Entonces, me fui solo a Ecuador. Por un lado, me ayudó a dedicar mucho tiempo al fútbol. Por otro lado, fue un gran sacrificio para nuestra familia”, añadió.

Además, Pellegrini reveló que el titulo de liga en Ecuador en 1999 fue el impulso clave en lo que vendría después. “Sentí que en Ecuador sería una experiencia realmente útil si quería trabajar internacionalmente. Salir de Chile fue una decisión muy difícil de tomar, pero este desafío, donde pudimos ganar el campeonato con Liga, es lo que realmente comenzó mi carrera”, sentenció.