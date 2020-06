Walter Montillo y posibilidad de que Johnny Herrera vuelva a la U: “No lo conozco, no compartí con él”

El experimentado volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, analizó la posibilidad de que vuelva uno de los históricos jugadores de la U, Johnny Herrera, a quién en los últimos días han asegurado un posible retorno.

En conferencia de prensa remota, la “Ardilla aseguró que “no lo conozco, no compartí con él. Entiendo que es uno de los jugadores que más ganó cosas en el club, pero soy muy respetuoso con el jugador que está, que es Fernando de Paul”.

“Es un tema que lo tienen que arreglar con la dirigencia y no con nosotros”, agregó.

En ese sentido, el ex San Lorenzo cerró diciendo que “si a cada rato empezamos a traer jugadores que no están, le hacemos mal al jugador que está. Es lo mismo que si hablan de Soteldo sobre mi posición, no me gustaría. Es un tema dirigencial y con Johnny Herrera, si viene o no”.