Ex DT de Marcelo Díaz y Pedro Pablo Hernández sufre enfermedad degenerativa

Una triste noticia remeció al fútbol español durante este jueves luego de que Juan Carlos Unzué, ex técnico del Celta de Vigo, reveló que padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que, a la fecha, es incurable.

“Sólo quería decirles que tengo ELA. En mi caso está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma simétrica. Hoy es una enfermedad sin tratamiento ni cura, excepto unas pastillas que a la mayoría de pacientes nos ayuda a ralentizar la progresión de la enfermedad”, dijo en rueda de prensa.

“La mayoría de mis amigos y conocidos, a los cuales no he podido confesar cara a cara mi estado de salud por la situación que vivimos, así lo pueden ver en radio o televisión y quedar mas tranquilos“, complementó el ex ayudante, quien de paso anunció su retiro de la actividad.

Juan Carlos Unzué dirigió a Marcelo Díaz y Pedro Pablo Hernández en la temporada 2017, mientras que coincidió con Claudio Bravo en el Barcelona (2014-2016) en la faceta de colaborador.

Estamos contigo en estos duros momentos, Unzué. No pierdas nunca tu sonrisa. pic.twitter.com/N2lIvhrKzR — LaLiga (@LaLiga) June 18, 2020

Unzué “Voy a firmar por un equipo muy comprometido y que va a luchar , el de los enfermos pacientes de ELA”. Juan Carlos se va a volcar en dar visibilidad a la enfermedad pic.twitter.com/Uk32klUwpW — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) June 18, 2020