Arturo Guzmán, integrante de la lista de Pablo Milad para llegar a la ANFP: “Lo tomo como un desafío para poder aportar”

Información de Cristian Alvarado

Queda poco más de un mes para las elecciones del nuevo directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y ya se conocen tanto los candidatos (Pablo Milad y Lorenzo Antillo) como las listas de estos y que irán con todo para llegar a Quilín.

Uno de ellos es Arturo Guzmán, actual tesorero del directorio de transición e integrante del equipo de trabajo del maulino. En diálogo con Deportes en Agricultura, reveló que espera ser un aporte para que la ex autoridad estatal asuma la presidencia del máximo organismo del fútbol chileno. “La decisión de Pablo (Milad) y todos los clubes que están con él de considerarme en la lista de las elecciones del 30 de julio lo tomo como un desafío; para poder aportar de acuerdo con mi expertiz en todo lo que pueda para que la ANFP sea una institución cada día más profesionalizada”, sostuvo.

De todas maneras, el funcionario reconoció que en los últimos días ha ido conociendo un poco más al otrora mandatario de Curicó Unido. “No conozco a los candidatos. A Milad lo he ido concoiendo en los últimos días, he tenido mucha reunión a través de Zoom y tengo la mejor impresión de él. A Lorenzo (Antillo) no he tenido el placer de conocerlo, pero si se está presentando, me imagino que también es una persona competente para hacerlo”, expresó.

En lo que respecta al fútbol, Guzmán espera que el 31 de julio se concrete la vuelta al fútbol pese a la gravedad de la emergencia sanitaria del coronavirus. “En este momento el torneo es prioridad, pero no depende de nosotros. Ojalá pudiésemos comenzar en la fecha que acordamos (31 de julio), pero se ve difícil porque acordamos que, al menos, los clubes puedan entrenar tres semanas. Es difícil, pero no imposible y tampoco es la última fecha. La fecha que sea la deberemos respetar y ojalá poder terminar el torneo de aquí a fin de año. Debemos cumplir con nuestros compromisos”, manifestó.

Al cierre del diálogo, el tesorero abordó el “riesgo” de estar en la mesa transitoria. “Hago un reconocimiento al riesgo que tomamos los cuatro directores que asumimos en este directorio transitorio. Por supuesto que fue un riesgo, estar dos meses expuestos con todo el ruido que hay y que rodea a la ANFP, a la Federación; entonces Milad habrá considerado nuestra aptitud, disposición y algo de conocimiento que vamos adquiriendo hoy con Sebastián Moreno“, concluyó.