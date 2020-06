Aseguran que buscan llevarse a Fernando Zampedri a Unión Santa Fe

Juan Manuel Azconzábal está muy cerca de dejar Deportes Antofagasta, para volver a su país y dirigir a Unión Santa Fe en Argentina.

Pese a que aún restan detalles para que se concrete su partida de la banca “puma”, el estratega ya estaría trabajando en la conformación del plantel de su nuevo equipo.

Según informó el Diario Uno de Santa Fe, Azconzábal buscaría llevarse a Fernando Zampedri al fútbol argentino, pese a llegar hace poco tiempo a Universidad Católica.

El citado medio aseguró que el DT sugirió a la dirigencia argentina el nombre de Zampedri, a quien “conoce muy bien por su paso en Atlético Tucumán. Justamente en el Decano, el delantero tuvo su mejor versión con el Vasco en el banco. En la temporada 2016/2017 marcó 17 goles en 32 partidos y fue vendido a Rosario Central”.

El atacante de 32 años ha marcado 5 goles en 10 partidos con la camiseta de la “UC”, en donde se encuentra préstamo por un año.

Los “cruzados” tiene una opción de compra por US$ 1,5 millones a mitad de año y de US$ 2 millones a fines de 2020, la cual ya avisaron que no usarán.