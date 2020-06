Prensa española se deshizo en elogios para Fabián Orellana y da por el hecho el fichaje en Valladolid

Fabián Orellana sigue cosechando alabanzas en La Liga. El chileno, quien fue titular y altamente gravitante en la victoria 1-0 del Eibar sobre Valencia, recibió múltiples halagos por parte de la prensa española.

“El último baile de un jugador de su talento no podía tener otra música que no fuesen los tres puntos. No hay otra despedida posible para el ’14′”, publicó el diario Marca, medio que ya da por hecho el fichaje del extremo en el cuadro de Mendizorroza.

Mundo Deportivo, en tanto, destacó la habilidad y desplante del nacional. “Jugó por la izquierda cuando habitualmente lo hace en la derecha y generó el mismo peligro de siempre: desborde, verticalidad y buenos regates. Sus centros con su aguante derecho son importantísimos para el Eibar”, expresó.

El contrato de Orellana con Eibar termina el 30 de junio y si bien podría extenderlo hasta el término de La Liga, Valladolid podría ficharlo y ordenarle no jugar por lo que resta de temporada.