Compañero de Erick Pulgar en Fiorentina sufrió millonario robo y puso en duda su continuidad en el club

El volante francés, Frank Ribéry, sufrió un millonario robo mientras disputaba la victoria 2-1 de la Fiorentina ante el Parma, donde el mediocampista chileno Erick Pulgar fue la gran figura del compromiso al marcar los dos goles.

El histórico jugador galo, publicó en sus redes sociales lo que ocurrió en su hogar. “Después de la victoria regresé a mi casa en Italia, el país que decidí continuar mi carrera después de años positivos en Mónaco. Y esto es lo que descubrí”, dijo.

Según los medios italianos el atraco fue millonario, ya que se llevaron relojes, carteras y joyas de lujos. “Mi esposa ha perdido algunas carteras y joyas, pero gracias a Dios esto no es esencial. Lo que más me sorprende es la sensación de estar indefensos, desnudos y eso no lo acepto”.

En ese contexto, Ribey puso en duda su continuidad en la Fiorentina. “Gracias a Dios que mi esposa y mis hijos estaban a salvo en Munich, pero ¿cómo puedo confiar ahora? ¿Cómo debería sentirme hoy después de esto? No corro detrás de millones, gracias a Dios no perdemos nada”.

“Corro detrás de una pelota porque es mi pasión, pero muy pasión o no, la familia viente antes que todo y tomaremos la decisión necesaria para nuestro bienestar”, cerró.