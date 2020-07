Presidente de Palestino y tardía respuesta para el regreso del fútbol: “Los protocolos están hace rato en manos del Mindep y son varios”

Hace poco menos de una semana la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) envío una carta los Ministerios de Salud y Deporte para barajar la opción de un permiso especial y así poder entrenar pese a la estricta cuarentena que rige en la mayoría de la Región Metropolitana.

Sin embargo, la respuesta aún no llega desde el Estado y los plazos estipulados para volver a la actividad se acortan. Jorge Uauy, presidente de Palestino, conversó con Deportes en Agricultura y cuestionó la postura del Minsal. “Me parecen extrañas las declaraciones de la subsecretaria (Paula) Daza. Los protocolos están hace rato en manos del Mindep y son varios. Hoy vemos un montón de actividades que se realizan y ninguna tiene protocolos tan rigurosos como el nuestro. Además los equipos profesionales tienen atención médica constante“, dijo.

“Al principio la carta se la mandamos a la ministra del Deporte de forma informal, después se entregó de manera oficial y todos esperábamos una respuesta positiva. Hay equipos que están trabajando con los protocolos dados y con la autorización de las autoridades de salud, pero en Santiago no se puede”, complementó el directivo, quien detalló los factores en los cuales el regreso del Campeonato Nacional ayudaría a la ciudadanía. “La autoridad no se ha percatado que el retorno al fútbol puede ayudar a tener a la gente en sus casas, con dos partidos por día como ocurre en Europa. Acá hay una cuestión de trasfondo político, me tiene sorprendido lo de la autoridad sanitaria“, expresó.

El timonel del elenco de La Cisterna, además, se mostró optimista en que el escenario sanitaria tenga modificaciones en los próximos días. “Yo espero una respuesta positiva por parte de la autoridad en los próximos días. Las cifras están mejorando y al menos se necesitan cuatro semanas de preparación para volver a la competencia, hay jugadores que hace 100 días no se colocan zapatos de fútbol“, afirmó.

Bajo esa premisa y dada la incertidumbre tanto a nivel país como continental, Uauy no descarta que la temporada actual termine en los primeros meses del 2021. “Se ve difícil jugar la Copa Chile, pero el calendario se podría extender hasta enero del próximo año. Lo propio ocurriría con las competencias internacionales“, cerró.